Сегодня, 28 декабря, около 13:46 в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании офиса по улице Потемкинской.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники взрывотехнической и кинологической служб, следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, спасатели и медики. Были эвакуированы все присутствующие граждане.

Взрывотехники и саперы обследовали территорию - взрывоопасных предметов не обнаружили.

Событие квалифицированы по признакам ч. 1 ст. 259 УК Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Издание Преступности.НЕТ уточняе, что неизвестный пригрозил взорвать офис николаевского ЛГБТ-сообщества и расстрелять выживших.

На электронную почту организации пришло сообщение следующего содержания, которое имеется в распоряжении издания:

— Я собираюсь убить вас всех бомбой. Представители ЛГБТ-сообщества, обращаюсь к вам от имени белого населения Германии. В ответ на ваше прогрессивное наступление на нашу страну я принял решение ответить единичным расовым террором. В связи с этим доставил и заложил самодельное взрывное устройство по адресу: Николаев, 54001, ул. Потемкинская, 110/5 Я собираюсь взорвать бомбу возле этого здания, чтобы убить как можно больше людей, затем прибыть на место и открыть огонь из автоматического карабина. Я уверен, что день начала моей борьбы войдет в историю свободной белой Европы как начало освобождения от леволиберального гнета и спасения белой расы, - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Николаеве и за городом из-за гололеда произошло несколько ДТП.