В Нигерии во время второй волны коронавируса наступил голод. Люди берут штурмом магазины и продовольственные склады из-за решения правительства о запрете работы компаний, поставляющих продукты в торговые точки страны.

Об этом пишет Ateo Breaking.

Власти считают, что такой запрет предотвратит распространение коронавируса.

Помимо этого, коренные жители Нигерии вынуждены находиться в лагерях беженцев, где не хватает как еды, так и воды. Усугубляют ситуацию и экстремальные погодные условия.

Напомним, в Нигерии в штате Катсина боевики «Боко Харам» вернули 344 детей, которых похитили на прошлой неделе из школы-интерната.