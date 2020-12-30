Гэльская атлетическая ассоциация Ирландии (GAA) отдает в аренду Судебной службе страны крупнейший стадион Дублина «Кроук Парк». На нем проводятся матчи традиционных видов спорта (гэльский футбол, херлинг), фестивали и концерты.
Об этом сообщает BBC.
Первые три месяца 2021 году на третьем по вместимости стадионе Европы будут проходить судебные заседания.
Служба взяла в аренду стадион за 437 тысяч евро и пошла на этот шаг из-за пандемии. В течение указанного периода на стадионе должно пройти до 200 заседаний.
Исполнительный директор Судебной службы Анджела Деннинг заявила, что перед ведомством была поставлена задача разгрузить судебную систему и облегчить ведение процессов в полной мере. Она добавила, что только в пределах Дублина служба арендовала 12 комплексов.
В руководстве стадиона заявили, что гордятся миссией.
— Уместно, чтобы это великое национальное сооружение использовалось как жизненно важная опора для демократического функционирования страны, — заявил один из руководителей.
Напомним, правительство Ирландии ввело более строгие меры по борьбе с коронавирусом накануне Рождества. Ограничения начали действовать с 24 декабря до 12 января.
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Гэльская атлетическая ассоциация Ирландии (GAA) отдает в аренду Судебной службе страны крупнейший стадион Дублина «Кроук Парк». На нем проводятся матчи традиционных видов спорта (гэльский футбол, херлинг), фестивали и концерты.
Об этом сообщает BBC.
Первые три месяца 2021 году на третьем по вместимости стадионе Европы будут проходить судебные заседания.
Служба взяла в аренду стадион за 437 тысяч евро и пошла на этот шаг из-за пандемии. В течение указанного периода на стадионе должно пройти до 200 заседаний.
Исполнительный директор Судебной службы Анджела Деннинг заявила, что перед ведомством была поставлена задача разгрузить судебную систему и облегчить ведение процессов в полной мере. Она добавила, что только в пределах Дублина служба арендовала 12 комплексов.
В руководстве стадиона заявили, что гордятся миссией.
— Уместно, чтобы это великое национальное сооружение использовалось как жизненно важная опора для демократического функционирования страны, — заявил один из руководителей.
Напомним, правительство Ирландии ввело более строгие меры по борьбе с коронавирусом накануне Рождества. Ограничения начали действовать с 24 декабря до 12 января.