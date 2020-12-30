Гэльская атлетическая ассоциация Ирландии (GAA) отдает в аренду Судебной службе страны крупнейший стадион Дублина «Кроук Парк». На нем проводятся матчи традиционных видов спорта (гэльский футбол, херлинг), фестивали и концерты.

Об этом сообщает BBC.

Первые три месяца 2021 году на третьем по вместимости стадионе Европы будут проходить судебные заседания.

Служба взяла в аренду стадион за 437 тысяч евро и пошла на этот шаг из-за пандемии. В течение указанного периода на стадионе должно пройти до 200 заседаний.

Исполнительный директор Судебной службы Анджела Деннинг заявила, что перед ведомством была поставлена задача разгрузить судебную систему и облегчить ведение процессов в полной мере. Она добавила, что только в пределах Дублина служба арендовала 12 комплексов.

В руководстве стадиона заявили, что гордятся миссией.

— Уместно, чтобы это великое национальное сооружение использовалось как жизненно важная опора для демократического функционирования страны, — заявил один из руководителей.

Напомним, правительство Ирландии ввело более строгие меры по борьбе с коронавирусом накануне Рождества. Ограничения начали действовать с 24 декабря до 12 января.