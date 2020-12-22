Правительство Ирландии введет более строгие меры по борьбе с коронавирусом накануне Рождества. Ограничения будут действовать с 24 декабря до 12 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.
Согласно новым ограничениями, рестораны и гастрономические пабы будут закрыты. При этом несущественные магазины могут оставаться открытыми, как и тренажерные залы, развлекательные центры и бассейны.
Поездки в страну и из нее будут запрещены после 26 декабря.
Правила празднования Рождества остаются неизменными и предусматривают разрешение на собрание в одном помещении членам трех домохозяйств до 26 декабря.
Напомним, в турецких отелях запретили проведение развлекательных программ в Новый год. Речь идет о мероприятиях с ведущими и музыкой.
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Правительство Ирландии введет более строгие меры по борьбе с коронавирусом накануне Рождества. Ограничения будут действовать с 24 декабря до 12 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.
Согласно новым ограничениями, рестораны и гастрономические пабы будут закрыты. При этом несущественные магазины могут оставаться открытыми, как и тренажерные залы, развлекательные центры и бассейны.
Поездки в страну и из нее будут запрещены после 26 декабря.
Правила празднования Рождества остаются неизменными и предусматривают разрешение на собрание в одном помещении членам трех домохозяйств до 26 декабря.
Напомним, в турецких отелях запретили проведение развлекательных программ в Новый год. Речь идет о мероприятиях с ведущими и музыкой.