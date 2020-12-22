Правительство Ирландии введет более строгие меры по борьбе с коронавирусом накануне Рождества. Ограничения будут действовать с 24 декабря до 12 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

Согласно новым ограничениями, рестораны и гастрономические пабы будут закрыты. При этом несущественные магазины могут оставаться открытыми, как и тренажерные залы, развлекательные центры и бассейны.

Поездки в страну и из нее будут запрещены после 26 декабря.

Правила празднования Рождества остаются неизменными и предусматривают разрешение на собрание в одном помещении членам трех домохозяйств до 26 декабря.

Напомним, в турецких отелях запретили проведение развлекательных программ в Новый год. Речь идет о мероприятиях с ведущими и музыкой.