В турецких отелях запретили проведение развлекательных программ в Новый год. Речь идет о мероприятиях с ведущими и музыкой.
Это следует из опубликованного на официальном сайте МВД Турции сообщения о порядке проведения Нового года для туристов в отелях, передает РБК-Украина.
В ведомстве отметили, что не так давно некоторые отели, гостиницы и объекты размещения рекламировали и выставляли на продажу новогодние пакеты с ужином и музыкальными развлекательными программами вопреки ранее принятым мерам в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19, которые подразумевали запрет на проведение подобных мероприятий.
В связи с этим в сообщении особо подчеркиваются следующие моменты:
Запрет на скопление людей в отелях и ресторанах при них.
В ноябре Турция ввела ряд новых карантинных ограничений, в частности, на работу заведений общественного питания. Кроме того, с 21 ноября в этой стране начал действовать комендантский час. Торговым центрам и рынкам разрешено работать с 10:00 до 20:00, бары и рестораны работают только на вынос.
При этом иностранные граждане, которые приезжают в Турцию с туристическими целями, освобождены от соблюдения комендантского часа. Кроме ресторанов в отелях, в обычном режиме работают заведения общественного питания в аэропортах. Во время комендантского часа туристы могут перемещаться из одного города в другой на автомобиле при наличии документов о бронировании.
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В турецких отелях запретили проведение развлекательных программ в Новый год. Речь идет о мероприятиях с ведущими и музыкой.
Это следует из опубликованного на официальном сайте МВД Турции сообщения о порядке проведения Нового года для туристов в отелях, передает РБК-Украина.
В ведомстве отметили, что не так давно некоторые отели, гостиницы и объекты размещения рекламировали и выставляли на продажу новогодние пакеты с ужином и музыкальными развлекательными программами вопреки ранее принятым мерам в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19, которые подразумевали запрет на проведение подобных мероприятий.
В связи с этим в сообщении особо подчеркиваются следующие моменты:
Запрет на скопление людей в отелях и ресторанах при них.
В ноябре Турция ввела ряд новых карантинных ограничений, в частности, на работу заведений общественного питания. Кроме того, с 21 ноября в этой стране начал действовать комендантский час. Торговым центрам и рынкам разрешено работать с 10:00 до 20:00, бары и рестораны работают только на вынос.
При этом иностранные граждане, которые приезжают в Турцию с туристическими целями, освобождены от соблюдения комендантского часа. Кроме ресторанов в отелях, в обычном режиме работают заведения общественного питания в аэропортах. Во время комендантского часа туристы могут перемещаться из одного города в другой на автомобиле при наличии документов о бронировании.
Ранее Египет ужесточил требования к сертификатам с отрицательным результатом ПЦР.