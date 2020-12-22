В турецких отелях запретили проведение развлекательных программ в Новый год. Речь идет о мероприятиях с ведущими и музыкой.

Это следует из опубликованного на официальном сайте МВД Турции сообщения о порядке проведения Нового года для туристов в отелях, передает РБК-Украина.

В ведомстве отметили, что не так давно некоторые отели, гостиницы и объекты размещения рекламировали и выставляли на продажу новогодние пакеты с ужином и музыкальными развлекательными программами вопреки ранее принятым мерам в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19, которые подразумевали запрет на проведение подобных мероприятий.

В связи с этим в сообщении особо подчеркиваются следующие моменты:

Запрет празднования Нового года в отелях и ресторанах при них. Речь идет о балах, развлекательных программах с ведущими и музыкантами, вечеринках, шоу и гала-ужинах.

Запрет на рекламу подобных мероприятий и продажу туров с новогодними мероприятиями.

Запрет на любую развлекательную программу с музыкой и танцами (и до 22:00 тоже), после 22:00 в отелях не может быть никакого музыкального сопровождения, в том числе в ресторанах, жилых помещениях и других залах.

Запрет на скопление людей в отелях и ресторанах при них.

В ноябре Турция ввела ряд новых карантинных ограничений, в частности, на работу заведений общественного питания. Кроме того, с 21 ноября в этой стране начал действовать комендантский час. Торговым центрам и рынкам разрешено работать с 10:00 до 20:00, бары и рестораны работают только на вынос.

При этом иностранные граждане, которые приезжают в Турцию с туристическими целями, освобождены от соблюдения комендантского часа. Кроме ресторанов в отелях, в обычном режиме работают заведения общественного питания в аэропортах. Во время комендантского часа туристы могут перемещаться из одного города в другой на автомобиле при наличии документов о бронировании.

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