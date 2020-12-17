Об этом сообщает посольство Украины в Египте.

Сейчас все граждане от 6 лет, путешествующие х в Египет, должны иметь сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, который сделали менее чем за 72 часа до прибытия.

Теперь сертификат должен отвечать следующим требованиям:

обязательно должен содержать точную дату и время сдачи теста;

его должна выдать официальная лаборатория, зарегистрированная в стране, откуда вы едете. Сертификат должен содержать печать лаборатории, подпись врача и/или QR-код со ссылкой на результат теста на официальном сайте лаборатории;

в сертификате не должно быть никаких исправлений, подтирок, поправок;

должна быть информация о виде теста;

обязательно должно быть указано, что провели тест типа RT-PCR;

он должен быть на английском языке;

должна содержать информацию о человеке, которому принадлежит тест;

не принимаются сертификаты, заполненные от руки.

Если египетская сторона усомнится в достоверности теста, то она может просить сделать повторный тест в аэропорту по прилету. В случае положительного результата туристы изолируются в отдельных корпусах на территории забронированных ими отелей, пока не получат отрицательный результат.

Таким туристам запрещено выходить из номера и свободно гулять по территории отеля. Поэтому посольство советует проверять, покроет ли страховка расходы на самоизоляцию.

Напомним, Папа Римский Франциск призвал воспринимать нынешнее Рождество как менее коммерческое и более аутентичное из-за ограничений в связи с коронавирусной пандемией.