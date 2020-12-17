Об этом сообщает посольство Украины в Египте.
Сейчас все граждане от 6 лет, путешествующие х в Египет, должны иметь сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, который сделали менее чем за 72 часа до прибытия.
Теперь сертификат должен отвечать следующим требованиям:
Если египетская сторона усомнится в достоверности теста, то она может просить сделать повторный тест в аэропорту по прилету. В случае положительного результата туристы изолируются в отдельных корпусах на территории забронированных ими отелей, пока не получат отрицательный результат.
Таким туристам запрещено выходить из номера и свободно гулять по территории отеля. Поэтому посольство советует проверять, покроет ли страховка расходы на самоизоляцию.
Напомним, Папа Римский Франциск призвал воспринимать нынешнее Рождество как менее коммерческое и более аутентичное из-за ограничений в связи с коронавирусной пандемией.
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Об этом сообщает посольство Украины в Египте.
Сейчас все граждане от 6 лет, путешествующие х в Египет, должны иметь сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, который сделали менее чем за 72 часа до прибытия.
Теперь сертификат должен отвечать следующим требованиям:
Если египетская сторона усомнится в достоверности теста, то она может просить сделать повторный тест в аэропорту по прилету. В случае положительного результата туристы изолируются в отдельных корпусах на территории забронированных ими отелей, пока не получат отрицательный результат.
Таким туристам запрещено выходить из номера и свободно гулять по территории отеля. Поэтому посольство советует проверять, покроет ли страховка расходы на самоизоляцию.
Напомним, Папа Римский Франциск призвал воспринимать нынешнее Рождество как менее коммерческое и более аутентичное из-за ограничений в связи с коронавирусной пандемией.