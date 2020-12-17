Папа Римский Франциск призвал воспринимать нынешнее Рождество как менее коммерческое и более аутентичное из-за ограничений в связи с коронавирусной пандемией.

Такое мнение он выразил во время своей еженедельной аудиенции, передает dpa international.

— Давайте отбросим культ потребительства и позволим Рождеству быть более религиозным, более аутентичным, более настоящим, — призвал Папа Франциск.

Он напомнил о библейских страданиях Марии и Иосифа во время рождения Христа и отметил, что «ограничения и неудобства ожидают нас в этом году».

Вопреки всему, по мнению Папы Римского, следует пытаться обернуть эти трудности на возможность «немного очистить способ ощущения и празднования Рождества».

В этом году из-за пандемии рождественская месса в Базилике Святого Петра начнется на два часа раньше из-за комендантского часа, введенного в Италии.

В то же время, ее планируют проводить без участия публики.

Напомним, в октябре Папа Римский Франциск впервые надел маску на публичном мероприятии. Это случилось, когда он и другие религиозные лидеры посетили молебен за мир во всем мире.