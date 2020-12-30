СММ ОБСЕ зафиксировала в течение предыдущих суток 299 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и два — на Луганщине.

Об этом сообщается в ежедневном отчете №308/2020, опубликованном Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине вечером 29 декабря.

— В Донецкой области Миссия зафиксировала 299 нарушений режима прекращения огня, в том числе 46 взрывов (из них 44 — неопределенного происхождения и 2 - разрывы боеприпасов из вооружения неустановленного типа),— говорится в отчете.

Отмечается, что большинство из этих нарушений произошли в районах к северу от Широкино (подконтрольно правительству, 100 км к югу от Донецка) и вблизи Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка).

— В Луганской области СММ зафиксировала 2 нарушения режима прекращения огня (взрывы неопределенного происхождения) в районе юго-восточнее н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска), — сообщили в СММ.

Всего после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода, Миссия зафиксировала в Донецкой и Луганской областях по крайней мере 4960 нарушений режима прекращения огня (в частности 2080 взрывов, 589 неопределенных боеприпасов в полете, 61 вспышку дульного пламени, 43 осветительных ракеты, а также 2187 очередей и выстрелов).

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса боевики все еще держат в плену 251 украинцев.