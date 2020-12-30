Из Украины в Сербию пытались контрабандой вывезти более 2 тысяч археологических находок.

Как сообщает таможенное бюро Сербии, контрабандный антиквариат обнаружили в грузовике с румынскими номерами, которым управлял 46-летний гражданин Сербии. Официально он вез в Сербию паркет и две коробки конфет.

Сербские таможенники насчитали 2113 находок эпохи бронзы, византийского периода, Средневековья, славянских и кельтских предметов. В коллекции больше всего подвесок, перстней, инструментов и оружия (наконечники стрел, копий, топор и кистень), также есть браслеты, броши, крестики, шпильки, гребни, каменная статуэтка.

Мужчина, который перевозил контрабанду, признался, что коллекция не его. По его словам, он согласился вывезти ее в Сербию за небольшую плату, после чего с ним должны были связаться.

Напомним, православная икона украинского происхождения, вокруг которой возник скандал, когда сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил ее министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, вернулась в Боснию.