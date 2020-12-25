Православная икона украинского происхождения, вокруг которой возник скандал, когда сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил ее министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, вернулась в Боснию.
Как передает Укринформ, об этом сообщил посол Боснии и Герцеговины в РФ Желько Самарджию.
— Я лично привез икону из Москвы и передал ее в офис председателя президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика, — заявил боснийский посол в Москве.
Напомним, посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в МИД БиГ в связи с тем, что 300-летнюю украинскую икону подарили главе МИД РФ Сергею Лаврову.
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Православная икона украинского происхождения, вокруг которой возник скандал, когда сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил ее министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, вернулась в Боснию.
Как передает Укринформ, об этом сообщил посол Боснии и Герцеговины в РФ Желько Самарджию.
— Я лично привез икону из Москвы и передал ее в офис председателя президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика, — заявил боснийский посол в Москве.
Напомним, посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в МИД БиГ в связи с тем, что 300-летнюю украинскую икону подарили главе МИД РФ Сергею Лаврову.