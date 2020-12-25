Православная икона украинского происхождения, вокруг которой возник скандал, когда сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил ее министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, вернулась в Боснию.

Как передает Укринформ, об этом сообщил посол Боснии и Герцеговины в РФ Желько Самарджию.

— Я лично привез икону из Москвы и передал ее в офис председателя президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика, — заявил боснийский посол в Москве.