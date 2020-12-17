Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в МИД БиГ в связи с тем, что 300-летнюю украинскую икону подарили главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Об этом сообщает Радио Свобода в четверг, 17 декабря.

— По данным местных СМИ, посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в правительство в Сараево с требованием безотлагательно и однозначно выяснить, каким образом позолоченная икона из Луганска оказалась в стране, - сказано в материале.

Икону Сергею Лаврову подарил председательствующий президиума Боснии и Герцеговины, сербский представитель Милорад Додик, когда тот посещал Боснию и Герцеговину.

Также опубликовано фото иконы, на котором видно восковую печать, которая свидетельствует, что икона принадлежит Украине.

Сегодня Владимир Путин сказал, что развитие отношений РФ с Украиной в значительной степени зависит от украинских властей.