Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в МИД БиГ в связи с тем, что 300-летнюю украинскую икону подарили главе МИД РФ Сергею Лаврову.
Об этом сообщает Радио Свобода в четверг, 17 декабря.
— По данным местных СМИ, посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в правительство в Сараево с требованием безотлагательно и однозначно выяснить, каким образом позолоченная икона из Луганска оказалась в стране, - сказано в материале.
Икону Сергею Лаврову подарил председательствующий президиума Боснии и Герцеговины, сербский представитель Милорад Додик, когда тот посещал Боснию и Герцеговину.
Также опубликовано фото иконы, на котором видно восковую печать, которая свидетельствует, что икона принадлежит Украине.
Сегодня Владимир Путин сказал, что развитие отношений РФ с Украиной в значительной степени зависит от украинских властей.
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Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в МИД БиГ в связи с тем, что 300-летнюю украинскую икону подарили главе МИД РФ Сергею Лаврову.
Об этом сообщает Радио Свобода в четверг, 17 декабря.
— По данным местных СМИ, посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в правительство в Сараево с требованием безотлагательно и однозначно выяснить, каким образом позолоченная икона из Луганска оказалась в стране, - сказано в материале.
Икону Сергею Лаврову подарил председательствующий президиума Боснии и Герцеговины, сербский представитель Милорад Додик, когда тот посещал Боснию и Герцеговину.
Также опубликовано фото иконы, на котором видно восковую печать, которая свидетельствует, что икона принадлежит Украине.
Сегодня Владимир Путин сказал, что развитие отношений РФ с Украиной в значительной степени зависит от украинских властей.