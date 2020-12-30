В среду утром еще три землетрясения всколыхнули Хорватию, которая переживает толчки третьи сутки подряд.

Об этом сообщает Vecernji List.

Мощность землетрясений составила 4,7, 4,8 и 3,9 балла по шкале Рихтера.

Эпицентр первого землетрясения, произошедшего в 06:15 утра, находился в 12 километрах к юго-западу от Сисака и залег на глубине 8 километров.

Его сильно почувствовали жители Петрини, которая накануне наибольше пострадала от стихийного бедствия, а также Загреба, Большой Горицы и Карловаца.

За ним в 6:26 утра состоялось второе сильное землетрясение силой 4,8 балла, а затем было немного слабее — 3,9. После этого многие граждане вышли на улицы Сисака.

После разрушительного землетрясения во вторник многие жители Петрини, Сисака и окрестностей провели ночь под открытым небом, греясь у огня. Некоторые ночевали в машинах и мокрых от дождя палатках.

— Доброе утро, нам не хорошо. Сегодня утром в 06:15 нас поразило третье, если не четвертое землетрясение — короче, но сильнее. Все, что еще не упало, падает из руин Петрини, - прокомментировал стихию мэр Петрини Даринко Думбович.

По меньшей мере 7 человек погибли в результате землетрясения, которое всколыхнуло страну 29 декабря.

Его магнитуду оценили от 6,2 до 6,4 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился вблизи города Петрини.

Напомним, что 28 декабря в стране зафиксировали два землетрясения силой 5,1 балла и 4,9 балла по шкале Рихтера. По данным МИД по состоянию на вечер вторника, украинцы в Хорватии не пострадали. Здание посольства Украины получило повреждения.