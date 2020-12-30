Мощный взрыв прогремел в аэропорту Адена (Йемен) в момент прибытия нового правительства. В результате есть погибшие и раненые.

Об этом пишет hromadske.

Взрыв произошел внутри терминала аэропорта Аден во время высадки министров из самолета. По словам корреспондента, взрыв сопровождался выстрелами. По предварительным данным, для выстрелов использовали беспилотники.

В результате взрыва погибли по меньшей мере 5 человек. Среди членов правительства обошлось без смертей. Всех их, в том числе премьер-министра Маина Абдулмали, вывезли с места происшествия в президентский дворец города.

Многие люди ранены, в том числе заместитель министра транспорта и другой местный чиновник, а также значительное количество представителей средств массовой информации, которые ожидали самолет.

Напомним, что в американском городе Нэшвилл (штат Теннесси) произошел мощный взрыв, который снес несколько зданий центрального района. В результате инцидента пострадали по меньшей мере три человека. Власти штата и ФБР подозревают, что взрыв мог быть умышленным.