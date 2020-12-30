Более 150 человек были эвакуированы и по меньшей мере девять пострадали в результате серьезного оползня в среду утром на юге Норвегии.

Об этом сообщает агентство DPA.

ЧП произошло в 40 километрах от Осло в городке Аск, что в муниципалитете Еррум, в котором проживает 5000 человек.

В результате оползня повреждены несколько домов, поскольку в пострадавшем районе много жилых домов.

Руководитель полицейской операции Роджер Петтерсен сказал, что пока ничего не известно о пропавших без вести. Он также не предоставил подробностей о пострадавших.

— Условия тяжелые. Темно и плохая погода, - сказал он, назвав произошедшее «катастрофой».

По его словам, в поисково-спасательной операции задействованы все имеющиеся ресурсы, включая вертолеты. Персонал полиции отправлен в пострадавший район, чтобы помочь людям выбраться.

Эвакуированных отправили в ближайший отель, где они будут зарегистрированы и получат помощь.

Полицию предупредили об оползне около 04:00 утра, в результате чего была начата масштабная операция с участием полицейских, аварийных служб, Красного Креста и других. На месте были и геологи.

Премьер-министр Норвегии выразила свое сочувствие: «Больно наблюдать, как силы природы опустошили Еррум. Мои мысли с теми, кто пострадал от оползня».

Напомним, что в Николаевской области за курортным поселком Коблево на видео сняли последствия огромного оползня.