Более 150 человек были эвакуированы и по меньшей мере девять пострадали в результате серьезного оползня в среду утром на юге Норвегии.
Об этом сообщает агентство DPA.
ЧП произошло в 40 километрах от Осло в городке Аск, что в муниципалитете Еррум, в котором проживает 5000 человек.
В результате оползня повреждены несколько домов, поскольку в пострадавшем районе много жилых домов.
Руководитель полицейской операции Роджер Петтерсен сказал, что пока ничего не известно о пропавших без вести. Он также не предоставил подробностей о пострадавших.
— Условия тяжелые. Темно и плохая погода, - сказал он, назвав произошедшее «катастрофой».
По его словам, в поисково-спасательной операции задействованы все имеющиеся ресурсы, включая вертолеты. Персонал полиции отправлен в пострадавший район, чтобы помочь людям выбраться.
Эвакуированных отправили в ближайший отель, где они будут зарегистрированы и получат помощь.
Полицию предупредили об оползне около 04:00 утра, в результате чего была начата масштабная операция с участием полицейских, аварийных служб, Красного Креста и других. На месте были и геологи.
Премьер-министр Норвегии выразила свое сочувствие: «Больно наблюдать, как силы природы опустошили Еррум. Мои мысли с теми, кто пострадал от оползня».
Напомним, что в Николаевской области за курортным поселком Коблево на видео сняли последствия огромного оползня.
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Более 150 человек были эвакуированы и по меньшей мере девять пострадали в результате серьезного оползня в среду утром на юге Норвегии.
Об этом сообщает агентство DPA.
ЧП произошло в 40 километрах от Осло в городке Аск, что в муниципалитете Еррум, в котором проживает 5000 человек.
В результате оползня повреждены несколько домов, поскольку в пострадавшем районе много жилых домов.
Руководитель полицейской операции Роджер Петтерсен сказал, что пока ничего не известно о пропавших без вести. Он также не предоставил подробностей о пострадавших.
— Условия тяжелые. Темно и плохая погода, - сказал он, назвав произошедшее «катастрофой».
По его словам, в поисково-спасательной операции задействованы все имеющиеся ресурсы, включая вертолеты. Персонал полиции отправлен в пострадавший район, чтобы помочь людям выбраться.
Эвакуированных отправили в ближайший отель, где они будут зарегистрированы и получат помощь.
Полицию предупредили об оползне около 04:00 утра, в результате чего была начата масштабная операция с участием полицейских, аварийных служб, Красного Креста и других. На месте были и геологи.
Премьер-министр Норвегии выразила свое сочувствие: «Больно наблюдать, как силы природы опустошили Еррум. Мои мысли с теми, кто пострадал от оползня».
Напомним, что в Николаевской области за курортным поселком Коблево на видео сняли последствия огромного оползня.