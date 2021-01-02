За прошедшие сутки, 1 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке штаба сил ООС.

— Российско-оккупационные войска несколько раз открывали огонь в пригороде Авдеевки. Здесь противник применил против наших защитников минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Также по направлению к населенному пункта Яковлевка было визуально обнаружено БПЛА противника типа «квадрокоптер», которое умелыми действиями наших воинов было сбито после пересечения линии разграничения, — сообщили военные.

Также обстрелы происходили вблизи Водяного, что на Приазовье, и неподалеку Павлополя.

— У населенного пункта Золотое-4 противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а у Новолуганского враг использовал стрелковое оружие. На многочисленные обстрелы противника украинские воины оказали врагу адекватный ответ. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет, — сообщили в штабе, добавив, что обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК были уведомлены представители ОБСЕ.

С начала текущих суток, 2 января, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, а вдоль всей линии разграничения наблюдается тишина.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса боевики все еще держат в плену 251 украинцев.