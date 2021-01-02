В Николаеве разыскивают воспитанника центра реабилитации детей Александра Дзундзу 2005 года рождения.

Подросток 1 января 2021 после полуночи ушел из центра,расположенного по улице Новобугская и до сих пор не вернулся, сообщает полиция Николаевской области.

Известно, что Александр Дзундза был одет в светлую кофту с капюшоном, темные брюки и резиновые тапочки.

Полиция просит николаевцев, которым известна любая информация о месте нахождения Александра Дзундзы сообщить в Ингульский отдел полиции по телефонам (0512) 64-95-99, 53-18-53 или 102.

Напомним, ранее полиция Николаева разыскивала мальчика 8-ми лет. Позже появилось сообщение о том, что он был найден.

Как оказалось, мальчик сначала пешком, а после на общественном транспорте добрался к месту работы своей бабушки по адресу 2-я Экипажная. Увидев в новостях информацию о розыске своего внука, женщина сообщила полицейским о его местонахождении.