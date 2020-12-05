Полиция Николаева ищет мальчика 8-ми лет, который около часа назад вышел из своей квартиры по адресу Чкалова, 108 и до сих пор не вернулся домой.
Об этом сообщается на странице полиции Николаевской области в Facebook.
Мальчик — Григорий Варченко — худощавого телосложения, волосы светлые короткие. Был одет в куртку цвета хаки и спортивные штаны.
По состоянию на 18:00 мальчик найден, сообщают в полиции.
Как оказалось, мальчик сначала пешком, а после на общественном транспорте добрался к месту работы своей бабушки по адресу 2-я Экипажная. Увидев в новостях информацию о розыске своего внука, женщина сообщила полицейским о его местонахождении.
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Полиция Николаева ищет мальчика 8-ми лет, который около часа назад вышел из своей квартиры по адресу Чкалова, 108 и до сих пор не вернулся домой.
Об этом сообщается на странице полиции Николаевской области в Facebook.
Мальчик — Григорий Варченко — худощавого телосложения, волосы светлые короткие. Был одет в куртку цвета хаки и спортивные штаны.
По состоянию на 18:00 мальчик найден, сообщают в полиции.
Как оказалось, мальчик сначала пешком, а после на общественном транспорте добрался к месту работы своей бабушки по адресу 2-я Экипажная. Увидев в новостях информацию о розыске своего внука, женщина сообщила полицейским о его местонахождении.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области пропал подросток, который ушел из дома кататься на велосипеде и не вернулся. Позже его нашли в Николаева.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
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|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа