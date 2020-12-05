Полиция Николаева ищет мальчика 8-ми лет, который около часа назад вышел из своей квартиры по адресу Чкалова, 108 и до сих пор не вернулся домой.

Об этом сообщается на странице полиции Николаевской области в Facebook.

Мальчик — Григорий Варченко — худощавого телосложения, волосы светлые короткие. Был одет в куртку цвета хаки и спортивные штаны.

По состоянию на 18:00 мальчик найден, сообщают в полиции.

Как оказалось, мальчик сначала пешком, а после на общественном транспорте добрался к месту работы своей бабушки по адресу 2-я Экипажная. Увидев в новостях информацию о розыске своего внука, женщина сообщила полицейским о его местонахождении.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области пропал подросток, который ушел из дома кататься на велосипеде и не вернулся. Позже его нашли в Николаева.