Утром 2 января на железнодорожной станции Радивилов Ровенской области во время движения загорелся электропоезд сообщением Николаев – Ивано-Франковск – Рахов.

Об этом пресс-центр ГСЧС в Ровенской области сообщил в Facebook.





Спасатели установили, что возгорание произошло в кузове второй секции в районе мотор-компрессора редуктора в середине кузова локомотива. Они оперативно ликвидировали возгорание и подали водяной ствол на охлаждение мотор-компрессора. Пожар удалось предотвратить.



Электропоезд состоит из 12 вагонов, в которых находились 228 пассажиров и 26 проводников. Всех пассажиров эвакуировали работники полиции совместно с работниками железной дороги.



Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Жертв и пострадавших среди пассажиров и персонала электропоезда нет.

Напомним, ночью, 5 декабря, в Николаевской области во время движения загорелся грузовой поезд.