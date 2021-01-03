Серые белки из нью-йоркского района Риго-Парк неожиданно стали нападать на людей.

Об этом пишет Esquire со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается о множественных атаках белок в районе Риго-Парк, в центральной части Куинса.

Жительница Нью-Йорка Винати Сингх заявила, что после Дня благодарения в их районе произошло около 20 неспровоцированных нападений белок:

— Они нападают на людей случайным образом — от простых прыжков до царапин и укусов. Мы не знаем, почему это происходит, — рассказала женщина.

Опубликованные фото показывают, что некоторые жители Риго-Парка подверглись настолько жестокому нападению, что грызуны оставили после себя царапины и синяки.

56-летняя Мишлин Фредерик рассказала подробности одного из таких нападений:

— Я почувствовала, как белка пробежала по моей ноге. Тогда я подумала: ну хорошо, белка, привет! Но потом она дотронулась до моей шеи, я потянулась за ней, и после этого началось нечто похожее на бой в клетке, в котором я сильно уступаю. Белке было все равно, она просто жаждала крови, — написала Мишлин Фредерик.

Напомним, ранее около сотни норок сбежали из ферм в Дании. Некоторые из них были заражены коронавирусом и, вероятно, распространили COVID-19 среди животных дикой природы.