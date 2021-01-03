В США легкомоторный самолет упал на жилой дом, погибли три человека.

Как сообщает CNN, авиакатастрофа произошла в городке Лион, штат Мичиган, в субботу, 2 декабря.

По предварительной информации, одномоторный самолет Piper PA-24 упал на частный двухэтажный дом около 16:00 по местному времени. На месте происшествия начался пожар.

Отмечается, что в результате крушения погиб пилот, а также двое пассажиров воздушного судна.

В момент аварии в доме находилось пять человек, они не пострадали.

Причины инцидента устанавливаются.

Напомним, ранее вблизи села Гоголев Броварского района Киевской области упал легкомоторный самолет, пострадали два человека.