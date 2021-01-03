В США легкомоторный самолет упал на жилой дом, погибли три человека.
Как сообщает CNN, авиакатастрофа произошла в городке Лион, штат Мичиган, в субботу, 2 декабря.
По предварительной информации, одномоторный самолет Piper PA-24 упал на частный двухэтажный дом около 16:00 по местному времени. На месте происшествия начался пожар.
Отмечается, что в результате крушения погиб пилот, а также двое пассажиров воздушного судна.
В момент аварии в доме находилось пять человек, они не пострадали.
Причины инцидента устанавливаются.
Напомним, ранее вблизи села Гоголев Броварского района Киевской области упал легкомоторный самолет, пострадали два человека.
|
Ледяной дом – или как пережить зиму в Николаеве при нынешних тарифах?Александр Жолобецкий
|
Шпагат СєнкевичаСтанислав Мартиросов
В США легкомоторный самолет упал на жилой дом, погибли три человека.
Как сообщает CNN, авиакатастрофа произошла в городке Лион, штат Мичиган, в субботу, 2 декабря.
По предварительной информации, одномоторный самолет Piper PA-24 упал на частный двухэтажный дом около 16:00 по местному времени. На месте происшествия начался пожар.
Отмечается, что в результате крушения погиб пилот, а также двое пассажиров воздушного судна.
В момент аварии в доме находилось пять человек, они не пострадали.
Причины инцидента устанавливаются.
Напомним, ранее вблизи села Гоголев Броварского района Киевской области упал легкомоторный самолет, пострадали два человека.