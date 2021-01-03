Сегодня утром, 3 января, около 8:45 загорелась крыша в частном жилом доме по улице Шнеерсона (бывшая Карла Либкнехта) в центре Николаева.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

На место вызова были отправлены два отделения подразделения и дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

По прибытию стало известно, что огнем охвачена крыша дома и существовала угроза распространения огня на жилье.

Оперативными и профессиональными действиями пожарным удалось быстро ликвидировать пожар на площади 40 м2.

К тушению от ГСЧС привлекалось 4 единицы техники и 20 человек. ДОполнительно на месте работали сотрудники правоохранительных органов и облэнерго.

Травмированных и пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Как известно, в Николаеве в новогоднюю ночь в результате попадания фейерверка загорелся один из балконов в многоэтажном доме.