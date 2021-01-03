В Черниговской области задержали мужчину по подозрению в причастности к убийству 56-летней жительницы одного из сел Бахмачского района. Пострадавшую с телесными повреждениями шеи и грудной клетки нашли в собственном доме, где она жила сама.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Черниговщины.

Сообщение о происшествии полиция получила 31 декабря 2020 года около 23:00. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность причастного к преступлению. Им оказался 56-летний односельчанин потерпевшей. 30 января между ними внезапно возник конфликт, мужчина схватил нож и убил ним соседку.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность причастного к преступлению. Злоумышленник был ранее судим за убийство и кражи. После содеянного мужчина хотел сбежать в одну из соседних стран, воспользовавшись приглашением работодателя.

Полицейские задержали подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В ходе неотложных следственных действий был изъят ряд вещественных доказательств и направлено их на проведение экспертных исследований. Следователи открыли производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), что наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Сейчас продолжается досудебное расследование.

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