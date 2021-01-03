В Вооруженных силах Украины за сутки зафиксировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, в общем болеют 1 756 человек.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

В ведомстве сообщили, что по состоянию на 10:00 3 января в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 1756 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 12 422 человека, летальных случаев - 38

Отмечается, что на изоляции, в том числе самоизоляции, находится 312 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 25 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 6 человек.

В ВСУ отмечают, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4576 человек, зафиксировано 123 летальных случая, 6250 пациентов выздоровели.