Умер Сергей Гаврилов, николаевский писатель, краевед, журналист и «Горожанин года - 2014» в номинации «СМИ-пресса».
Информацию о его смерти в Facebook опубликовала пресс-секретарь Николаевского городского головы Инга Хоржевская.
О причинах смерти не указывается. Отметим, что Сергей Гаврилов является соавтором «романа об Оксане Макар».
— Я запомню Гаврилова таким, как на этой фотографии. А еще умным, ироничным, невероятно интересным собеседником, фантастически талантливым. Больше ничего не хочу сейчас писать. Очень больно, - отметила Инга Хоржевская.
Биография:
Сергей Гаврилов родился 26 апреля 1958 года в городе Красноярск, РФ. Работать начал в 14 лет. Младший лаборант (так в трудовой и записано) в институте археологии Сибирского отделения Академии наук. Был в археологической экспедиции на Амуре, Монголии.
Служил в пехотной части Западной группы войск. После этого поступил на гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета. Работал преподавателем философии в Новосибирской консерватории имени Глинки, заместителем главного редактора газеты «Вечерний Новосибирск».
В 1984 году приехал в Николаев. Работал учителем истории в СШ №36, старшим научным сотрудником (археологом) в краеведческом музее, совмещая основную работу с преподаванием в вузах города. С 2003 года преподавал общеобразовательные дисциплины в высшем Николаевском музыкальном училище. С 2006 года работал в электронных и печатных СМИ Украины.
Сергей Гаврилов - лауреат гран-при книжного фестиваля в Братиславе за повесть «Цирк», имеет диплом областной администрации за лучшую книгу 2007 года «турпоходов», «Горожанин года - 2014» в номинации «СМИ-пресса». Член союза писателей РФ (2007), автор повестей «Цирк», «Союз», исторического романа «Самурай». В соавторстве с Юрием Любаровым написаны книги «Николаев - 220 лет: очерки истории жизни города и горожан» и «ЗакоN А. М. а» или «Кино на бумаге». Автор более 500 публицистических статей историко-краеведческого характера, сценариев к 5 документальных фильмов.
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Умер Сергей Гаврилов, николаевский писатель, краевед, журналист и «Горожанин года - 2014» в номинации «СМИ-пресса».
Информацию о его смерти в Facebook опубликовала пресс-секретарь Николаевского городского головы Инга Хоржевская.
О причинах смерти не указывается. Отметим, что Сергей Гаврилов является соавтором «романа об Оксане Макар».
— Я запомню Гаврилова таким, как на этой фотографии. А еще умным, ироничным, невероятно интересным собеседником, фантастически талантливым. Больше ничего не хочу сейчас писать. Очень больно, - отметила Инга Хоржевская.
Биография:
Сергей Гаврилов родился 26 апреля 1958 года в городе Красноярск, РФ. Работать начал в 14 лет. Младший лаборант (так в трудовой и записано) в институте археологии Сибирского отделения Академии наук. Был в археологической экспедиции на Амуре, Монголии.
Служил в пехотной части Западной группы войск. После этого поступил на гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета. Работал преподавателем философии в Новосибирской консерватории имени Глинки, заместителем главного редактора газеты «Вечерний Новосибирск».
В 1984 году приехал в Николаев. Работал учителем истории в СШ №36, старшим научным сотрудником (археологом) в краеведческом музее, совмещая основную работу с преподаванием в вузах города. С 2003 года преподавал общеобразовательные дисциплины в высшем Николаевском музыкальном училище. С 2006 года работал в электронных и печатных СМИ Украины.
Сергей Гаврилов - лауреат гран-при книжного фестиваля в Братиславе за повесть «Цирк», имеет диплом областной администрации за лучшую книгу 2007 года «турпоходов», «Горожанин года - 2014» в номинации «СМИ-пресса». Член союза писателей РФ (2007), автор повестей «Цирк», «Союз», исторического романа «Самурай». В соавторстве с Юрием Любаровым написаны книги «Николаев - 220 лет: очерки истории жизни города и горожан» и «ЗакоN А. М. а» или «Кино на бумаге». Автор более 500 публицистических статей историко-краеведческого характера, сценариев к 5 документальных фильмов.