Умер Сергей Гаврилов, николаевский писатель, краевед, журналист и «Горожанин года - 2014» в номинации «СМИ-пресса».

Информацию о его смерти в Facebook опубликовала пресс-секретарь Николаевского городского головы Инга Хоржевская.

О причинах смерти не указывается. Отметим, что Сергей Гаврилов является соавтором «романа об Оксане Макар».

— Я запомню Гаврилова таким, как на этой фотографии. А еще умным, ироничным, невероятно интересным собеседником, фантастически талантливым. Больше ничего не хочу сейчас писать. Очень больно, - отметила Инга Хоржевская.

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