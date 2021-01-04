В воскресенье, 3 января, в Закарпатской области произошло незначительное землетрясение магнитудой 1,8.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Подземный толчок был зафиксирован в 00:08 в районе села Барбово Мукачевского района. Землетрясение не имело негативных последствий и не ощущалось на поверхности человеком.

Землетрясение удалось зафиксировать измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона.

В департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации сообщили, что эпицентр землетрясения залегал на глубине 3,7 километра.

На прошлой неделе в центральной части Хорватии произошла серия мощных землетрясений, которые привели к масштабным разрушениям. Из-за землетрясений погибли по меньшей мере семь человек.