В Греции новый штамм коронавируса обнаружили у шестерых человек, которые прибыли из Великобритании. Других инфицированных среди их попутчиков не было.
Об этом сообщает РБК.
Как сообщается, новый штамм коронавируса обнаружили в пятерых граждан Греции и одного гражданина Великобритании, которые прибыли в страну во время рождественской недели. Сейчас все шестеро находятся под охраной в специальной карантинной гостинице.
Напомним, новый штамм коронавируса, который впервые был обнаружен в Великобритании, зафиксировали в Таиланде. Зараженные находятся в изоляции.
Кроме того, во Франции зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавирус Sars-cov-2.
Отметим, из-за нового штамма коронавируса Европу охватила волна паники. Страны закрывают сообщение с Великобританией, где насчитывается более тысячи случаев заражения мутировавшим COVID-19.
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В Греции новый штамм коронавируса обнаружили у шестерых человек, которые прибыли из Великобритании. Других инфицированных среди их попутчиков не было.
Об этом сообщает РБК.
Как сообщается, новый штамм коронавируса обнаружили в пятерых граждан Греции и одного гражданина Великобритании, которые прибыли в страну во время рождественской недели. Сейчас все шестеро находятся под охраной в специальной карантинной гостинице.
Напомним, новый штамм коронавируса, который впервые был обнаружен в Великобритании, зафиксировали в Таиланде. Зараженные находятся в изоляции.
Кроме того, во Франции зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавирус Sars-cov-2.
Отметим, из-за нового штамма коронавируса Европу охватила волна паники. Страны закрывают сообщение с Великобританией, где насчитывается более тысячи случаев заражения мутировавшим COVID-19.