Старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани рассказала, что новый штамм коронавируса больше всего распространен среди людей в возрасте 10-19 лет.
Соответствующий пост она разместила у себя в Twitter, пишет Страна.ua.
По словам ученой, повышенная заразность среди детей и подростков может со временем перейти к более зрелому населению, что ускорит распространение нового штамма коронавируса, а также приведет к новым смертям.
По словам ученой, ее предположения пока нуждаются в дополнительных доказательствах. При этом она считает, что в Великобритании ситуация с болезнью "ужасающая", поэтому нужно срочно принимать противоэпидемические меры.
Напомним, в Великобритании обнаружили еще один новый штамм коронавируса из ЮАР.
В Таиланде и на Кипре зафиксировали первых носителей нового штамма коронавируса
|
2020 год многому научилЕвгений Василенко
|
Со слезами на глазах. Светлой памяти Александра КремкоАнатолий Дюмин
|
Волы ревуть, а люди пляшут – пусть в Новый Год быки попашут!Александр Жолобецкий
Старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани рассказала, что новый штамм коронавируса больше всего распространен среди людей в возрасте 10-19 лет.
Соответствующий пост она разместила у себя в Twitter, пишет Страна.ua.
По словам ученой, повышенная заразность среди детей и подростков может со временем перейти к более зрелому населению, что ускорит распространение нового штамма коронавируса, а также приведет к новым смертям.
По словам ученой, ее предположения пока нуждаются в дополнительных доказательствах. При этом она считает, что в Великобритании ситуация с болезнью "ужасающая", поэтому нужно срочно принимать противоэпидемические меры.
Напомним, в Великобритании обнаружили еще один новый штамм коронавируса из ЮАР.
В Таиланде и на Кипре зафиксировали первых носителей нового штамма коронавируса