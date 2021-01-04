В Николаевской области на территории Дорошевской объединенной территориальной общины Вознесенского района арендатор незаконно пользовал 20 гектаров пастбищ для выращивания технических культур.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.
Вознесенский районный суд уже удовлетворил иск прокуратуры о возврате государству пастбища, стоимостью более 850 тысяч гривен.
— Предприниматель, в нарушение условий договора аренды, вместо выпаса скота и сенокошения использует пастбища для выращивания товарных технических культур. Такая деятельность приводит к ухудшению качества и истощению земельного участка, может привести к невозможности ее использования, как пастбища, поскольку фактически пастбища были распаханы, - сказано в сообщении.
Напомним, 4 ноября 2020 года в полицию обратился научный сотрудник института археологии о том, что неподалеку села Скобелево Казанковского района Николаевщины неизвестные лица осуществляли незаконные раскопки кургана.
Позднее начальник Главного управления Нацполиции в Николевской области Сергей Шайхет отчитался по поводу незаконного разрытия скифского кургана в Казанковском районе.
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В Николаевской области на территории Дорошевской объединенной территориальной общины Вознесенского района арендатор незаконно пользовал 20 гектаров пастбищ для выращивания технических культур.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.
Вознесенский районный суд уже удовлетворил иск прокуратуры о возврате государству пастбища, стоимостью более 850 тысяч гривен.
— Предприниматель, в нарушение условий договора аренды, вместо выпаса скота и сенокошения использует пастбища для выращивания товарных технических культур. Такая деятельность приводит к ухудшению качества и истощению земельного участка, может привести к невозможности ее использования, как пастбища, поскольку фактически пастбища были распаханы, - сказано в сообщении.
Напомним, 4 ноября 2020 года в полицию обратился научный сотрудник института археологии о том, что неподалеку села Скобелево Казанковского района Николаевщины неизвестные лица осуществляли незаконные раскопки кургана.
Позднее начальник Главного управления Нацполиции в Николевской области Сергей Шайхет отчитался по поводу незаконного разрытия скифского кургана в Казанковском районе.