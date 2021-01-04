Новый так называемый британский штамм коронавируса подтвердился в Грузии.

Об этом журналистам на пресс-конференции в Минздраве заявил заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе, пишет Грузия Online.

По его словам, три образца были исследованы на новый штамм, два из которых получили отрицательный ответ, а в третьем случае был подтвержден новый штамм. Зараженный — пациент старше 50 лет, чувствующий себя хорошо и находится в изоляции.

По словам Пааты Имнадзе, биологический материал его контакта также изучается. Паата Имнадзе заявляет, человек, инфицированный новым штаммом, не был в Великобритании, однако Имнадзе не уточнил, в какую страну он путешествовал. По словам эпидемиолога, человек, зараженный новым штаммом коронавируса, уже практически выздоровел.

По словам Пааты Имнадзе, новый штамм не отличается от нового коронавируса по степени тяжести или летальности, хотя от существующего штамма отличается высокой степенью передачи, поэтому, по словам Имнадзе, защита мер безопасности становиться еще важнее.

Ранее в Греции новый штамм коронавируса обнаружили у шестерых человек, которые прибыли из Великобритании. Других инфицированных среди их попутчиков не было.