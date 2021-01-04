Оккупационный «министр чрезвычайных ситуаций» Крыма Сергей Шахов 4 января умер в госпитале для больных коронавирусом.

Об этом пишет Левый берег, ссылаясь на «Интерфакс».

— Да, буквально полчаса как поступила такая информация ... В ковидном госпитале он скончался, — сказали в пресс-службе «ведомства».

Сергей Шахов родился 20 июня 1955 года. С 2011 по 2013 год занимал должность начальника Главного управления МЧС Украины в Автономной Республики Крым; с 2013 по 2014 год - начальник Главного управления ГСЧС Украины в Автономной Республики Крым. После оккупации Крыма Россией, с марта 2014 по июнь 2018 года работал начальником Главного управления МЧС России по Крыму. 1 июля 2014 года назначен оккупационным министром чрезвычайных ситуаций Крыма.

Напомним, ранее представительство Президента Украины в Автономной республике Крым сообщало о критической гуманитарной ситуации на оккупированном полуострове из-за распространения коронавируса.