Представительство Президента Украины в Автономной республике Крым сообщило о критической гуманитарной ситуации на оккупированном полуострове из-за распространения коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на странице представительства в Facebook.

— Несмотря на политику оккупационных администраций и государства-оккупанта — Российской Федерации — по подавлению свободы слова и свободного распространения информации, через мониторинг открытых источников, пеублікацій в социальных сетях, общение с жителями Крыма, а также анализа обращений в Представительства стало известно о наиболее сложные вызовы, связанные с пандемией, — говорится в сообщении.

В частности сообщается, что в больницах якобы не хватает койкомест, а врачи отказывают в госпитализации даже тяжелобольным пациентам, а тех, кого все же положили в больницу с Covid-19 перемещают в санатории, где оставляют без медприсмотра.

Кроме того, у граждан якобы нет возможности пройти медицинское обследование или тестирование по желанию, нет доступа к скорой медицинской помощи, ведь время приезда машины скорой помощи достигает 15 часов, а также в аптеках нет препаратов первой необходимости для лечения коронавируса.

Также в представительстве украинского президента утверждают, что известны случаи искажения статистики заболеваемости и искусственное регулирование статистики из-за ограниченного доступа к тестированию. На полуострове якобы отсутствует надлежащий контроль за соблюдением правил использования средств индивидуальной защиты и карантинных мероприятий.

— В связи с этим Представительство Президента Украины в АР Крым осуждает действия оккупационной власти РФ и считает необходимым отреагировать на вызовы, связанные с гуманитарным кризисом на территории временно оккупированного Крымского полуострова, в связи с распространением коронавирусной инфекции Covid-19, — добавляют в представительстве.

Напомним, Премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что правительство «очень не хочет и не видит возможности» введения тотального карантина в Украине, но ситуация с коронавирусом становится все более критической.