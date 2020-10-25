Представительство Президента Украины в Автономной республике Крым сообщило о критической гуманитарной ситуации на оккупированном полуострове из-за распространения коронавируса.
Об этом говорится в сообщении на странице представительства в Facebook.
— Несмотря на политику оккупационных администраций и государства-оккупанта — Российской Федерации — по подавлению свободы слова и свободного распространения информации, через мониторинг открытых источников, пеублікацій в социальных сетях, общение с жителями Крыма, а также анализа обращений в Представительства стало известно о наиболее сложные вызовы, связанные с пандемией, — говорится в сообщении.
В частности сообщается, что в больницах якобы не хватает койкомест, а врачи отказывают в госпитализации даже тяжелобольным пациентам, а тех, кого все же положили в больницу с Covid-19 перемещают в санатории, где оставляют без медприсмотра.
Кроме того, у граждан якобы нет возможности пройти медицинское обследование или тестирование по желанию, нет доступа к скорой медицинской помощи, ведь время приезда машины скорой помощи достигает 15 часов, а также в аптеках нет препаратов первой необходимости для лечения коронавируса.
Также в представительстве украинского президента утверждают, что известны случаи искажения статистики заболеваемости и искусственное регулирование статистики из-за ограниченного доступа к тестированию. На полуострове якобы отсутствует надлежащий контроль за соблюдением правил использования средств индивидуальной защиты и карантинных мероприятий.
— В связи с этим Представительство Президента Украины в АР Крым осуждает действия оккупационной власти РФ и считает необходимым отреагировать на вызовы, связанные с гуманитарным кризисом на территории временно оккупированного Крымского полуострова, в связи с распространением коронавирусной инфекции Covid-19, — добавляют в представительстве.
Напомним, Премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что правительство «очень не хочет и не видит возможности» введения тотального карантина в Украине, но ситуация с коронавирусом становится все более критической.
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Представительство Президента Украины в Автономной республике Крым сообщило о критической гуманитарной ситуации на оккупированном полуострове из-за распространения коронавируса.
Об этом говорится в сообщении на странице представительства в Facebook.
— Несмотря на политику оккупационных администраций и государства-оккупанта — Российской Федерации — по подавлению свободы слова и свободного распространения информации, через мониторинг открытых источников, пеублікацій в социальных сетях, общение с жителями Крыма, а также анализа обращений в Представительства стало известно о наиболее сложные вызовы, связанные с пандемией, — говорится в сообщении.
В частности сообщается, что в больницах якобы не хватает койкомест, а врачи отказывают в госпитализации даже тяжелобольным пациентам, а тех, кого все же положили в больницу с Covid-19 перемещают в санатории, где оставляют без медприсмотра.
Кроме того, у граждан якобы нет возможности пройти медицинское обследование или тестирование по желанию, нет доступа к скорой медицинской помощи, ведь время приезда машины скорой помощи достигает 15 часов, а также в аптеках нет препаратов первой необходимости для лечения коронавируса.
Также в представительстве украинского президента утверждают, что известны случаи искажения статистики заболеваемости и искусственное регулирование статистики из-за ограниченного доступа к тестированию. На полуострове якобы отсутствует надлежащий контроль за соблюдением правил использования средств индивидуальной защиты и карантинных мероприятий.
— В связи с этим Представительство Президента Украины в АР Крым осуждает действия оккупационной власти РФ и считает необходимым отреагировать на вызовы, связанные с гуманитарным кризисом на территории временно оккупированного Крымского полуострова, в связи с распространением коронавирусной инфекции Covid-19, — добавляют в представительстве.
Напомним, Премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что правительство «очень не хочет и не видит возможности» введения тотального карантина в Украине, но ситуация с коронавирусом становится все более критической.