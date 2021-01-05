В Украине за последние сутки выявили 5 тысяч 334 новых случая инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего с начала пандемии в стране COVID-19 заболели 1 083 585 человек, 747 408 (+13 850 за сутки) — выздоровели, 19 129 (+202) — умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.

С начала пандемии в Украине коронавирус подтвердили в 1083585 человек. Из них 747 408 граждан выздоровели и 19129 умерли от осложнений коронавирусной болезни.

Напомним, Министерство здравоохранения не собирается отменять или переносить усиленный карантин, запланированный на 8−24 января 2021 года.



