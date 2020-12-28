Министерство здравоохранения не собирается отменять или переносить усиленный карантин, запланированный на 8−24 января 2021 года.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, сегодняшнее снижение уровня заболеваемости COVID-19 связано с соблюдением ряда противоэпидемических мер, включая карантина выходного дня.

— Многие задают вопрос: у нас падает количество новых больных - планируете ли вы переносить или отменять этот карантин? Мы считаем, что его необходимо проводить и не собираемся вносить изменения. Уменьшение количества новых больных - результат противоэпидемических мер: карантина выходного дня и остальных, - сказал он.

Максим Степанов подчеркнул, что в январе прогнозируется новая вспышка коронавируса, совмещенная с сезонной эпидемией гриппа.

— После новогодних праздников мы прогнозируем увеличение количества больных COVID-19 - это придется на январь. Также из года в год наблюдаем рост количества инфицированных гриппом. Вспышка - в январе и феврале. Они часто имеют такие же осложнения, как и больные COVID-19, - подчеркнул глава Минздрава.

В Украине впервые за более чем два месяца суточный показатель заболеваемости COVID-19 опустился ниже 5000 — зафиксировано 4385 новых случаев заражения, 75 человек умерли, 7191 пациент выздоровел.