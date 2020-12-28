В Национальной академии наук Украины назвали причины спада коронавируса в Украине. В частности, люди начали понимать опасность вируса и выполняют рекомендации специалистов.
Об этом заявил в интервью РБК-Украина академик НАН Сергей Комисаренко.
Кроме того, по его словам, главный фактор - это поведение самого вируса. Он становится то более контагиозным, то менее контагиозным.
– Пока что нет новостей о том, что вирус становится более или менее летальный, что он вызывает более жесткое или облегченное заболевание. Его поведение относительно течения заболевания пока что не изменилось. Но его контагиозность меняется, - пояснил он.
Ученый считает, что в Украине распространен штамм коронавируса, который не такой уж и контагиозный, как вирусы в других странах на западе Европы. Впрочем, по его словам, есть еще одна причина спада COVID-19.
– Второй фактор, также крайне важный - это то, что наши люди постепенно начинают понимать опасность вируса и заболевания COVID-19, которое он вызывает, и начинают более тщательно выполнять рекомендации карантина: маски, мытье рук и дистанцирования, - добавил он.
Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 4 385 новых случаев коронавируса. Это минимум с 6 октября.
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В Национальной академии наук Украины назвали причины спада коронавируса в Украине. В частности, люди начали понимать опасность вируса и выполняют рекомендации специалистов.
Об этом заявил в интервью РБК-Украина академик НАН Сергей Комисаренко.
Кроме того, по его словам, главный фактор - это поведение самого вируса. Он становится то более контагиозным, то менее контагиозным.
– Пока что нет новостей о том, что вирус становится более или менее летальный, что он вызывает более жесткое или облегченное заболевание. Его поведение относительно течения заболевания пока что не изменилось. Но его контагиозность меняется, - пояснил он.
Ученый считает, что в Украине распространен штамм коронавируса, который не такой уж и контагиозный, как вирусы в других странах на западе Европы. Впрочем, по его словам, есть еще одна причина спада COVID-19.
– Второй фактор, также крайне важный - это то, что наши люди постепенно начинают понимать опасность вируса и заболевания COVID-19, которое он вызывает, и начинают более тщательно выполнять рекомендации карантина: маски, мытье рук и дистанцирования, - добавил он.
Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 4 385 новых случаев коронавируса. Это минимум с 6 октября.