Украинские правоохранители направили польским коллегам письменное уведомление о подозрении бывшему исполняющему обязанности председателя Госагентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») Славомиру Новаку, который не выполнил решения судов о восстановлении в должности экс-руководителя Службы автодорог в Николаевской области Александра Антощука.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

— Прокурорами Офиса генпрокурора совместно со следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований, в порядке международного сотрудничества, в компетентный орган Республики Польша направлено письменное уведомление о подозрении для вручения бывшему исполняющему обязанности председателя Госагентства автомобильных дорог Украины, - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора уточнили, что бывшему и.о. председателя «Укравтодора» инкриминируют умышленное неисполнение должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, решения и постановления суда, вступивших в законную силу, а равно воспрепятствование их исполнению (часть 3 статьи 382 УК Украины).

По данным следствия, и.о. председателя агентства в течение 2017-2019 годов «умышленно не исполнял решения местного суда и Верховного Суда Украины о восстановлении в должности начальника Службы автомобильных дорог в одной из областей Украины, активно препятствуя их исполнению».

— В результате таких действий государственным исполнителем на Государственное агентство автомобильных дорог Украины наложены штрафы, а также бывший чиновник предупрежден об уголовной ответственности за неисполнение судебных решений, - говорится в сообщении.

В начале сентября 2019 года госисполнитель завершил исполнительное производство в связи с направлением сообщения о совершении уголовного преступления. А в конце сентября того же года, добавляют в Офисе генпрокурора, чиновник по собственному желанию прекратил свои полномочия и.о. председателя Укравтодора и вернулся в Польшу, где он задержан за совершение ряда тяжких коррупционных уголовных правонарушений.

В случае доказательства вины, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как известно, 22 июля 2016 года, по результатам заседания коллегии «Укравтодора», начальник Службы автомобильных дорог Николаевской области Александр Антощук был уволен с занимаемой должности за неисполнение должностных обязательств.

Однако 2 мая 2019 года Александр Антощук был восстановлен в должности решением суда.

Но уже 7 мая в «Укравтодоре» сообщили о его повторном увольнении в связи с «неисполнением служебных обязанностей». В Госагентстве автомобильных дорог заявили тогда, что Александр Антощук был повторно уволен за то, что он восстановился в должности, сфальсифицировав документы в суде. Помимо этого, после своего восстановления чиновник якобы оказывал давление на сотрудников Службы автодорог в Николаевской области, о чем в ведомстве пообещали сообщить в правоохранительные органы.