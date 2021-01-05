В Донецкой области 16-летний житель села Благодатное нашел взрывоопасный предмет и решил его разобрать. Вследствие этого произошел взрыв.

Об этом говорится в сообщении полиции области.

Несовершеннолетний обратился за медицинской помощью с диагнозом иссечение кистей рук и ног, которые получил в результате взрыва. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы.

Правоохранители установили, что парень нашел неизвестное взрывное устройство на свалке и принес домой. С помощью инструментов он решил его распилить, в результате чего произошел взрыв.

Сведения по данному факту правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по статье 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает общественные работы на срок от 150 до 240 часов или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 2 лет. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, что в Слободском районе Харькова взорвалась граната, в результате чего мужчине ампутировало руку.