По состоянию на 10:00 5 января в Николаевской области зарегистрировано 122 новых случая COVID-19. Выздоровели больных за сутки - 146, всего выздоровели - 14633. Умерло всего от последствий COVID-19 - 541, за сутки - 10.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации на странице в Facebook.

Из всех 32 тысяч 680 (+122) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

- Николаев - 22231 (+96)

- Первомайск - 1043 (+5);

- Южноукраинск - 1094 (+3)

- Вознесенск - 849 (+5);

- Очаков - 507;

- Арбузинский район - 313 (+2)

- Баштанский район - 489;

- Березанский район - 421 (+3)

- Братский район - 244 (+4)

- Березнеговатский район - 205;

- Веселиновский район - 298;

- Витовский район - 1159 (1);

- Вознесенский район - 285;

- Врадиевский район - 231;

- Еланецкий район - 148 (+1)

- Доманевский район - 278;

- Казанковский район - 363;

- Кривоозерский район - 250;

- Николаевский район - 432 (+1)

- Новобугский район - 257;

- Новоодесский район - 534;

- Очаковский район - 246;

- Первомайский район - 423;

- Снигиревский район - 380 (1).

Заболевание COVID-19 установлено у 1413 (+6) работников учреждений здравоохранения.

За последние сутки методом ПЦР обследовано - 349 человек, методом ИФА - 270.

Напомним, Министерство здравоохранения не собирается отменять или переносить усиленный карантин, запланированный на 8−24 января 2021 года.