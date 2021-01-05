По состоянию на 10:00 5 января в Николаевской области зарегистрировано 122 новых случая COVID-19. Выздоровели больных за сутки - 146, всего выздоровели - 14633. Умерло всего от последствий COVID-19 - 541, за сутки - 10.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации на странице в Facebook.
Из всех 32 тысяч 680 (+122) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
- Николаев - 22231 (+96)
- Первомайск - 1043 (+5);
- Южноукраинск - 1094 (+3)
- Вознесенск - 849 (+5);
- Очаков - 507;
- Арбузинский район - 313 (+2)
- Баштанский район - 489;
- Березанский район - 421 (+3)
- Братский район - 244 (+4)
- Березнеговатский район - 205;
- Веселиновский район - 298;
- Витовский район - 1159 (1);
- Вознесенский район - 285;
- Врадиевский район - 231;
- Еланецкий район - 148 (+1)
- Доманевский район - 278;
- Казанковский район - 363;
- Кривоозерский район - 250;
- Николаевский район - 432 (+1)
- Новобугский район - 257;
- Новоодесский район - 534;
- Очаковский район - 246;
- Первомайский район - 423;
- Снигиревский район - 380 (1).
Заболевание COVID-19 установлено у 1413 (+6) работников учреждений здравоохранения.
За последние сутки методом ПЦР обследовано - 349 человек, методом ИФА - 270.
Напомним, Министерство здравоохранения не собирается отменять или переносить усиленный карантин, запланированный на 8−24 января 2021 года.
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По состоянию на 10:00 5 января в Николаевской области зарегистрировано 122 новых случая COVID-19. Выздоровели больных за сутки - 146, всего выздоровели - 14633. Умерло всего от последствий COVID-19 - 541, за сутки - 10.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации на странице в Facebook.
Из всех 32 тысяч 680 (+122) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
- Николаев - 22231 (+96)
- Первомайск - 1043 (+5);
- Южноукраинск - 1094 (+3)
- Вознесенск - 849 (+5);
- Очаков - 507;
- Арбузинский район - 313 (+2)
- Баштанский район - 489;
- Березанский район - 421 (+3)
- Братский район - 244 (+4)
- Березнеговатский район - 205;
- Веселиновский район - 298;
- Витовский район - 1159 (1);
- Вознесенский район - 285;
- Врадиевский район - 231;
- Еланецкий район - 148 (+1)
- Доманевский район - 278;
- Казанковский район - 363;
- Кривоозерский район - 250;
- Николаевский район - 432 (+1)
- Новобугский район - 257;
- Новоодесский район - 534;
- Очаковский район - 246;
- Первомайский район - 423;
- Снигиревский район - 380 (1).
Заболевание COVID-19 установлено у 1413 (+6) работников учреждений здравоохранения.
За последние сутки методом ПЦР обследовано - 349 человек, методом ИФА - 270.
Напомним, Министерство здравоохранения не собирается отменять или переносить усиленный карантин, запланированный на 8−24 января 2021 года.