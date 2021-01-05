Из-за прорыва водопровода на Донбассе около 38 тысяч граждан в 5 населенных пунктах остались без водоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

4 января на водопроводе Горловка-Торецкое произошел порыв. В результате прорыва без воды остались города Торецкое, Железное, поселка Северное, поселка Южное и частично поселка Щербиновка (около 38 тысяч жителей).

Отмечается, что для обеспечения работы котельных создан запас воды. По состоянию на утро 5 января бригады КП «Компания «Вода Донбасса» продолжают работы по восстановлению водоснабжения.

Напомним, во вторник, 5 января, в Ингульском районе Николаева несколько улиц временно отключат водоснабжение из-за аварийного ремонта.