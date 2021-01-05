Во вторник, 5 января, в Ингульском районе Николаева несколько улиц временно отключат водоснабжение из-за аварийного ремонта.

Об этом сообщает пресс-служба предприяти «Николаевводоканал».

Аварийно-ремонтные работы проводятся по адресу: улица Пограничная (район остановки Автовокзал). В связи с этом до 15:00 водоснабжение будет временно прекращено в домах от улиц Пограничная до улицы Чкалова, от проспекта Богоявленского до улицы 3-я Слободская.

Напомним, «Николаевводоканал» просит николаевцев подписать петицию с требованием запретить в Украине использование, ввоз и производство моющих средств с содержанием фосфатов. Петиция опубликована на сайте официального интернет-представительства президента Украины, для ее рассмотрения нужно собрать еще 22 тысячи подписей.