Во вторник, 5 января, в Ингульском районе Николаева несколько улиц временно отключат водоснабжение из-за аварийного ремонта.
Об этом сообщает пресс-служба предприяти «Николаевводоканал».
Аварийно-ремонтные работы проводятся по адресу: улица Пограничная (район остановки Автовокзал). В связи с этом до 15:00 водоснабжение будет временно прекращено в домах от улиц Пограничная до улицы Чкалова, от проспекта Богоявленского до улицы 3-я Слободская.
Напомним, «Николаевводоканал» просит николаевцев подписать петицию с требованием запретить в Украине использование, ввоз и производство моющих средств с содержанием фосфатов. Петиция опубликована на сайте официального интернет-представительства президента Украины, для ее рассмотрения нужно собрать еще 22 тысячи подписей.
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Во вторник, 5 января, в Ингульском районе Николаева несколько улиц временно отключат водоснабжение из-за аварийного ремонта.
Об этом сообщает пресс-служба предприяти «Николаевводоканал».
Аварийно-ремонтные работы проводятся по адресу: улица Пограничная (район остановки Автовокзал). В связи с этом до 15:00 водоснабжение будет временно прекращено в домах от улиц Пограничная до улицы Чкалова, от проспекта Богоявленского до улицы 3-я Слободская.
Напомним, «Николаевводоканал» просит николаевцев подписать петицию с требованием запретить в Украине использование, ввоз и производство моющих средств с содержанием фосфатов. Петиция опубликована на сайте официального интернет-представительства президента Украины, для ее рассмотрения нужно собрать еще 22 тысячи подписей.