«Николаевводоканал» просит николаевцев подписать петицию с требованием запретить в Украине использование, ввоз и производство моющих средств с содержанием фосфатов. Петиция опубликована на сайте официального интернет-представительства президента Украины, для ее рассмотрения нужно собрать еще 22 тысячи подписей.

Об этом генеральный директор городского коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко рассказал в пятницу, 11 декабря, в ходе брифинга, - передает корреспондент НикВести.

Он пояснил, что в перенасыщенной фосфатами воде сине-зеленые водоросли усиленно размножаются и выделяют опасные токсины, которые сжигают в воде кислород.

— Экологи давно бьют тревогу из-за качества воды в наших реках. От этого напрямую зависит качество воды в наших домах и качество воды, которую мы ежедневно используем. Наверное, все этим и прошлым летом наблюдали картину, которая происходит в наших речках - глубокий зеленый слой водорослей. Очень глубокий, интенсивный, плотный. Что это такое? Это сине-зеленые водоросли, которые из-за фосфатов в воде при высокой температуре размножаются с очень большой интенсивностью. Тем самым они уничтожают кислород, который находится в воде. Нельзя говорить, что это сугубо природное явление. Вся наша страна сегодня использует моющие средства, которые в своей структуре содержат фосфаты. Именно этот ингредиент, эти фосфаты, дают возможность водорослям очень интенсивно размножаться и загрязнять наши водоемы. Это приводит к падению качества воды, приводит к уничтожению биосферы наших рек, - сказал Борис Дуденко.

Он привел пример США, где еще в 1994 году на законодательном уровне запретили использование фосфатосодержащих веществ, Германия такой закон приняла в 2009 году.

В Украине же ассоциация «Укрводоканалэкология» уже второй раз подает петицию на сайт президента. Первая петиция набрала лишь 7 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых.

Также Борис Дуденко заявил, что отсутствие расследования и фактического наказания виновных в повреждении «Инспекторской дороги» вдоль водовода «Днепр-Николаев» говорит о том, что злоумышленников покрывают.