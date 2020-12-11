Генеральный директор городского коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко заявил, что отсутствие расследования и фактического наказания виновных в повреждении «Инспекторской дороги» вдоль водовода «Днепр-Николаев» говорит о том, что злоумышленников покрывают.

Об этом он рассказал в пятницу, 11 декабря, в ходе брифинга, - передает корреспондент НикВести.

Указанная дорога построена из железобетонных плит, она является объектом критической инфраструктуры и единственным путем для обслуживания водопровода, который обеспечивает питьевой водой Николаев.

— Плиты воруют уже года 3 с определенной стабильностью. 100 плит могут украсть, 200 плит. Обращаемся в полицию и СБУ, буквально позавчера подписал письмо Службе безопасности Украины в Херсонской области, где указал все эти факты. На сегодня складывается мнение, что эти люди работают под каким-то прикрытием, - сказал Борис Дуденко.

Он пояснил, что за все время лишь одно дело дошло до суда, в результате один обвиняемый получил полгода тюрьмы.

— Все остальные люди, которые этим занимались, их фиксировали, вызывали на допросы. Но никто не понес наказание. Только одного человека, одного «козла отпущения» нашли, - сказал Борис Дуденко.

«Днепр-Николаев» является важной артерией, которая состоит из двух водопроводов, длиной 73 километра и диаметром в 1400 милиметров.

Напомним, ранее в октябре сотрудники коммунального предприятия «Николаевводоканал» снова зафиксировали попытку кражи плит с инспекторской дороги, которая является частью комплекса водовода «Днепр-Николаев».