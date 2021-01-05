В Беларуси силовики составили протокол на жителя одного из сел Гомельского района, который слепил «протестного» снеговика.

Об этом со ссылкой на правозащитника Леонида Судаленко передает Радио Свобода.

По его словам, убирая выпавший снег, мужчина слепил у себя во дворе усатого снеговика, на котором написал «Живе Білорусь».

В свою очередь местный участковый решил начать по данному факту дело о «нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий».

— Мужчина посоветовал участковому составить протокол на снеговика, потому что пикетировал он, — отметил Леонид Судаленко, добавив, что, несмотря на то, что к тому моменту снеговая фигура уже давно растаяла, жителя села ждет суд.

Ранее истек срок объявленного лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской властям Беларуси ультиматума.