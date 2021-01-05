В ночь с 4 на 5 января в Николаевском речном порту погрузчик, сдавая назад, сбил работницу, контролировавшую проведение работ, без светоотражающей жилетки. Женщина скончалась на месте.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Так, около 23:39 на территории «Николаевского речного порта» госпредприятия АСК «Укрречфлот» по улице Индустриальной в Заводском районе Николаева 23-летний работник предприятия, выполняя работы по загрузке удобрений, управляя погрузчиком марки JCB 535 и двигаясь задним ходом, совершил наезд на 44-летнюю сотрудницу указанной организации, которая контролировала ход проведения работ, но не надела светоотражающую жилетку и каску.

В результате наезда женщина от полученных телесных повреждений погибла на месте происшествия.

Следователи по данному факту начали уголовное производство по части 2 статьи 272 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека»). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Продолжается расследование.

Напомним, 2 декабря во время растопки парового котла теплоэлектроцентрали Николаевского глиноземного завода произошел взрыв. Во время выполнения работ травмировался машинист-обходчик.