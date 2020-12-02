2 декабря во время растопки парового котла теплоэлектроцентрали Николаевского глиноземного завода произошел взрыв. Во время выполнения работ травмировался машинист-обходчик.

Информацию «Суспільне. Миколаїв» подтвердила пресс-секретарь завода Ирина Прохорова.

— Сегодня (2 декабря, — прим.) при выполнении работ по разжиганию парового котла теплоэлектроцентрали получил травмы машинист-обходчик по котельному оборудованию. Травмированный доставлен в больницу, — сказала Ирина Прохорова.

Создана специальная комиссия по расследованию. Причины взрыва выясняются.

Ранее на предприятии «Николаевский глиноземный завод» ответили на обвинения общественной организации «Стоп шлам» и заявили, что выполняют все необходимые мероприятия по обеспечению экологической безопасности.