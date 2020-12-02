2 декабря во время растопки парового котла теплоэлектроцентрали Николаевского глиноземного завода произошел взрыв. Во время выполнения работ травмировался машинист-обходчик.
Информацию «Суспільне. Миколаїв» подтвердила пресс-секретарь завода Ирина Прохорова.
— Сегодня (2 декабря, — прим.) при выполнении работ по разжиганию парового котла теплоэлектроцентрали получил травмы машинист-обходчик по котельному оборудованию. Травмированный доставлен в больницу, — сказала Ирина Прохорова.
Создана специальная комиссия по расследованию. Причины взрыва выясняются.
Ранее на предприятии «Николаевский глиноземный завод» ответили на обвинения общественной организации «Стоп шлам» и заявили, что выполняют все необходимые мероприятия по обеспечению экологической безопасности.
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2 декабря во время растопки парового котла теплоэлектроцентрали Николаевского глиноземного завода произошел взрыв. Во время выполнения работ травмировался машинист-обходчик.
Информацию «Суспільне. Миколаїв» подтвердила пресс-секретарь завода Ирина Прохорова.
— Сегодня (2 декабря, — прим.) при выполнении работ по разжиганию парового котла теплоэлектроцентрали получил травмы машинист-обходчик по котельному оборудованию. Травмированный доставлен в больницу, — сказала Ирина Прохорова.
Создана специальная комиссия по расследованию. Причины взрыва выясняются.
Ранее на предприятии «Николаевский глиноземный завод» ответили на обвинения общественной организации «Стоп шлам» и заявили, что выполняют все необходимые мероприятия по обеспечению экологической безопасности.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
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|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа