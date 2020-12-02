На предприятии «Николаевский глиноземный завод» ответили на обвинения общественной организации «Стоп шлам» и заявили, что выполняет все необходимые мероприятия по обеспечению экологической безопасности.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия.

Как известно, общественная организация «Стоп шлам» подала иск в суд против предприятия «Николаевский глиноземный завод», требуя возместить больше 9,2 миллиардов гривен морального ущерба за вред экологии.

В свою очередь, на «НГЗ» считают, что эти исковые требования безосновательны и надуманны.

«Исковые требования организации, которая не имеет должных компетенций в области экологического регулирования и необходимых знаний о современных технологиях глиноземного производства, безосновательны и надуманны», - говорится в заявлении.

Также на заводе рассказали, что за последние 10 лет направили больше 845 миллионов гривен на природоохранные мероприятия, в том числе, на рекультивацию шламохранилища №1 и строительство шламохранилища №2. Сообщается, что в 2008 году шламохранилище N1 выведено из эксплуатации и начаты работы по его рекультивации. Одна из карт на сегодняшний день полностью рекультивирована.

Шламохранилище №2 введено в эксплуатацию в марте 2007 года. На шламохранилище №2 предусмотрено применение метода «сухого складирования» шлама.

«Подобную технологию используют такие мировые лидеры глиноземной промышленности как компании Alcoa, Worsley, Alunorte, Chalco, Norsk Hydro, завод Aughinish в Ирландии. Практикуемая в мире технология глубокого сгущения красных шламов глиноземного производства и их складирование «сухим» способом на постсоветском пространстве внедрена впервые», - говорится в сообщении.

Эта технологий, утверждают на «НГЗ», имеет ряд существенных преимуществ по отношению к технологии складирования шламов наливным и намывным способом:позволяет свести к минимуму риски при эксплуатации его как гидросооружения в связи с отсутствием отстойного пруда с большим объемом воды в чаше сооружения;хранилище является более безопасным, т.к. вероятность разрушения ограждающих дамб в результате волнового воздействия бесконечно мала;наружные откосы шламохранилища, при одинаковом запасе устойчивости, задаются более крутыми, что является существенным в условиях строго ограниченных земельных ресурсов, отводимых под объект.

«Указанные технологические преимущества позволяют исключить вероятность техногенной катастрофы аналогичной тому, что произошло в венгерском городе Айка», - заявили на «Николаевском глиноземном заводе».

Кроме того, с целью предупреждения и оперативной борьбы с пылением шлама на Николаевском глиноземном заводе было реализовано несколько технических решений:оборудована система видеонаблюдения и оперативного реагирования за состоянием поверхности шламохранилища №2;смонтирована спринклерная система орошения;приобретена и используется мобильная водяная туманообразующая установка GUN-50 HENNLICH с автономным генератором с радиусом распыления до 100м, а также две снегообразующих пушки.

«Для механической обработки пылеобразующих поверхностей шламохранилища заводом приобретена уникальная спецтехника - шнекороторные вездеходы (шнекоходы) Mud Master, производства австралийской фирмы Residue Solutions. С помощью шнекохода достигается практически полное исключение ровной поверхности, что препятствует разгону ветром мелкодисперсных частиц красного шлама», - говорится в сообщении.

Отмечается, что выполнение всех необходимых требований по эксплуатации шламохранилищ НГЗ регулярно проверяются государственными контролирующими органами, а также генеральным проектировщиком в ходе авторского надзора.

«Все описанные методы обеспечения экологической безопасности на шламохранилищах Николаевского глиноземного завода позволяют уверенно говорить о возможности полного управления экологической безопасностью объекта, что было подтверждено аудиторами международной компании DNV при проведении аудита предприятия», - говорится в заявлении.

вета. Предприятие работает с 1980 года и является одним из крупнейших предприятий цветной металлургии в Европе. «НГЗ» занимается выпуском металлургического глинозема и товарного гидрата алюминия.

До октября 2017 года предприятие принадлежало холдингу «Русал», подконтрольному российскому олигарху Олегу Дерипаске, однако после введения санкций, завод якобы продали сырьевому трейдеру «Glenсore». Однако, по данным Единого госреестра юрлиц Украины, Олег Дерипаска остается конечным бенефициаром ООО «Николаевский глиноземный завод». Согласно госреестру, Дерипаска выступает бенефициаром двух совладельцев НГЗ – ООО «Компания «Алюминий Украины» и ООО «Гуардон Украина». В годовых отчетах «Русал» и En+, опубликованных в марте 2018 года, эти структуры указали один актив в Украине – RUSAL Mykolaev Ltd, в котором им принадлежит 100%.

Директором ООО «Николаевский глиноземный завод» является российский менеджер Виктор Кожевников. В интервью изданию Reuters в апреле 2019 года генеральный директор «Русала» Евгений Никитин заявил, что у компании «нет проблем» с поставками глинозема и другого сырья с «Николаевского глиноземного завода».

Примечательно, что спустя три года информация о принадлежности «Николаевского глиноземного завода» корпорации «Русал» российского олигарха Олега Дерипаски появилась на официальном сайте компании среди других предприятий, входящих в концерн.

На сайте «Русала» указывается, что Николаевский глиноземный завод - «одно из наиболее энергоэффективных глиноземных предприятий в мире, среди глиноземных заводов СНГ обладает самым высоким уровнем автоматизации технологических процессов». Также это второй крупнейший глиноземный актив «Русала».

Ранее сообщалось, что «Николаевский глиноземный завод» является самым крупным загрязнителем атмосферного воздуха в регионе по количеству выбросов.

Как известно, несколько месяцев назад руководство Черноморской таможни обвинило Николаевский глиноземный завод в уклонении от уплаты налогов и загрязнении окружающей среды. Руководство НГЗ все обвинения отвергало, заявляя, что они работают в рамках закона, а нападки со стороны правительства грозят полной заморозкой производства и остановкой завода. В итоге в начале мая Николаевский глиноземный завод заявил о вынужденной приостановке производства в связи с неправомерной блокировкой поступлений бокситового сырья в порту Черноморской таможней.

Начальник Черноморской таможни Александр Щуцкий ранее заявил, что руководство Николаевского глиноземного завода манипулирует ситуацией и шантажирует остановкой работы, чтобы и дальше избегать уплаты таможенных сборов в государственный бюджет.

Спустя несколько дней на НГЗ заявили, что договорились с Кабмином, и таможня прекратит блокировать оформление бокситов.

В июле этого года генеральный директор «Николаевского глиноземного завода» Виктор Кожевников рассказал, что предприятие за 40 лет работы выпустило около 48 миллионов тонн глинозема, а его проектная мощность увеличена больше чем в 1,7 раз. Как известно, за последние пять лет «Николаевский глиноземный завод» увеличил на 15% производство глинозема.