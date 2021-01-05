В Корабельном районе Николаева уволили медсестру и санитарку реанимационного отделения городской больницы №5 за нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом рассказал начмед больницы Сергей Матвиенко, пишут «Корабелов.Инфо».

В ночь с 30 на 31 декабря 2020 года в реанимационном отделении больницы умерла пациентка с тяжелыми осложнениями, вызванными COVID-19. СМИ пишет, что в эту ночь медсестра и санитарка были на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

Сергей Матвиенко уточнил, что доктор и анестезистка были абсолютно трезвые.

— А то, что медсестра и санитарка были на смене пьяны, — к сожалению, это факт. И то, что у медсестры, как выяснилось, была личная трагедия (умер ее муж) — это обстоятельство не может служить оправданием ее неподобающему поведению. Хотя женщина давно работала в больнице (хорошая медсестра, нареканий никогда не было), и ранее за ней такого не замечалось, но, раз такое произошло, мы вынуждены были с ней проститься. По результатам служебного расследования обе провинившиеся сотрудницы в тот же день были уволены. А вообще наши медсестры работают на изнеможение, 24 часа в сутки, отдыхать им абсолютно некогда. Больных очень много, условия работы тяжелые, и этот стресс оказывает свое действие, человеческий фактор существует. Вот и здесь человек, видимо, сорвался. Но никакого оправдания для употребления спиртного на рабочем месте, конечно, быть не может, — рассказал Сергей Матвиенко.

Он жалеет, что за такими «необдуманными действиями медсестер люди не видят того хорошего, что делают медики».

Ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева заявила, что 5 января медперсонал КНП «Николаевская областная клиническая больница» получит зарплату за декабрь, также она указала, что вины главного врача в сложившейся ситуации нет.