Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева заявила, что завтра, 5 января, медперсонал КНП «Николаевская областная клиническая больница» получит зарплату за декабрь, также она указала, что вины главного врача в сложившейся ситуации нет.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В сообщении сказано, что она сегодня вместе с заместителем главы Николаевской облгосадминистрации Игорем Кузьминым посетила больницу и встретилась с главным врачом.

— Нам нужно было выяснить, есть ли вина главного врача или бухгалтера, или были другие свободные остатки, за счет которых можно было бы выплатить зарплату медработникам. Нам предоставили выписки со счетов, переписки, и несмотря на факты, вины главного врача здесь нет. Уже сегодня этот вопрос решается, и по состоянию на 5 января медицинский персонал должен получить заработную плату, - отметила Анна Замазеева.

Также она потребовала, чтобы главный врач незамедлительно информировал ее о возникновении подобных ситуаций.

— Мы обязательно решили бы этот вопрос - нашли финансовые учреждения, которые могли бы дать кредит или овердрафт. Я не сомневаюсь, что мы решили бы этот вопрос. К сожалению, так случилось, что руководство больниц привыкло решать все вопросы самостоятельно. В будущем мы будем работать в команде и сядем за стол переговоров с НСЗУ, что поможет нам предотвращать таких досадные случаи, - сказано в сообщении.

Напомним, всем сотрудникам КНП «Николаевская областная клиническая больница» к Новому Году не выплатили зарплаты.

Заведующая отделения гемодиализа областной больницы Татьяна Костыненко опубликовала скриншот поздравления главврача Петра Рымаря, в котором сотрудников предупредили, что из-за технического сбоя НСЗУ больница не была профинансирована.