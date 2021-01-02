Всем сотрудникам Николаевской областной больницы к Новому Году не выплатили зарплаты.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заведующая отделения гемодиализа областной больницы Татьяна Костыненко.

— Всем сотрудникам КНП «Николаевская областная больница» не заплатили зарплаты! Коллектив нашего центра ждал зарплаты до самого вечера 31 декабря... ждали, надеялись... Кто-то звонил на горячую линию, бегали в администрацию, бухгалтерию. Ведь у сотрудников даже нет денег, чтобы доехать домой и новогодний стол пустой. Санитарочки и сестрички плакали, все возмущались, а когда увидели, что в четыре часа дня уже в администрации никого нет, уже празднуют... совсем расстроились. Руководство больницы оставило своих сотрудников на Новый год без денег, без зарплаты! — написала Татьяна Костыненко.

Татьяна Костыненко опубликовала скриншот поздравления главврача Петра Рымаря, в котором сотрудников предупредили, что из-за технического сбоя НСЗУ больница не была профинансирована, поэтому поступление зарплаты следует ожидать только 4 января.

— Честно отработали месяц с тяжёлыми, с ковидными больными и ... остались обманутыми и голодными. Объяснения в Вайбер группе МОКЛ , что виновато НСЗУ...технические сбои? Похоже на глупую шутку. Ведь все больницы города и области работаю с НСЗУ и все получили зарплату за декабрь. Одна областная больница не выплатила зарплату! — возмутилась Татьяна Костыненко.

В комментарии к публикации глава Николаевского облсовета Анна Замазеева пообещала взять ситуацию под контроль и в понедельник посетить больницу. Она пояснила, что в «НСЗУ подтвердили, что из 4х платежей Казначейство зарегистрировало только 2, что составило 4% от общей суммы».

— НСЗУ подтвердили, что из 4х платежей Казначейство зарегистрировало только 2, что составило 4% от общей суммы. Также, свободных остатков на счетах больницы не было в необходимом объеме. Поэтому в понедельник буду с утра у вас в больнице, проверим всю полученную информацию и выписки со счетов. Главное проанализировать ситуацию, сделать выводы и не допустить ее в будущем, поскольку врачи сейчас работают на передовой, — написала Анна Замазеева.

Напомним, в Кабинете министров анонсировали повышение зарплат медицинских работников на 30% в 2021 году.