За прошедшие сутки, 5 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
«В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», на Приазовье, недалеко от населенных пунктов Гнутово и Водяное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. Возле Авдеевки враг совершил несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета, а возле Пищевика — со стрелкового оружия», — говорится в сообщении.
С начала текущих суток, 6 января, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Возле Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь в сторону позиций ОС из минометов 120-го калибра, гранатометов разных систем, а также — крупнокалиберного пулемета.
Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.
Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что Наемника из Латвии судят за участие в боевых действиях на Донбасе в рядах боевиков.
|
2020 год многому научилЕвгений Василенко
|
Со слезами на глазах. Светлой памяти Александра КремкоАнатолий Дюмин
|
Волы ревуть, а люди пляшут – пусть в Новый Год быки попашут!Александр Жолобецкий
За прошедшие сутки, 5 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
«В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», на Приазовье, недалеко от населенных пунктов Гнутово и Водяное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. Возле Авдеевки враг совершил несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета, а возле Пищевика — со стрелкового оружия», — говорится в сообщении.
С начала текущих суток, 6 января, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Возле Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь в сторону позиций ОС из минометов 120-го калибра, гранатометов разных систем, а также — крупнокалиберного пулемета.
Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.
Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что Наемника из Латвии судят за участие в боевых действиях на Донбасе в рядах боевиков.