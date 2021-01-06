За прошедшие сутки, 5 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», на Приазовье, недалеко от населенных пунктов Гнутово и Водяное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. Возле Авдеевки враг совершил несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета, а возле Пищевика — со стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 6 января, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Возле Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь в сторону позиций ОС из минометов 120-го калибра, гранатометов разных систем, а также — крупнокалиберного пулемета.

Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что Наемника из Латвии судят за участие в боевых действиях на Донбасе в рядах боевиков.