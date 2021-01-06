В среду, 6 января неизвестные лица вмешались в работу нью-йоркских авиадиспетчеров и заявили о намерении направить самолет в здание Конгресса, который должен сегодня утвердить победу Джо Байдена на выборах президента США.

Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на собственные источники.

— Несколько авиадиспетчеров в Нью-Йорк в понедельник услышали страшное предупреждение: В среду мы разобьем самолет о Капитолий (здание, где заседают обе палаты Конгресса). Сулеймани (начальник иранских сил Кудс Кассем Сулеймани, которого недавно ликвидировали по приказу Трампа) будет отплачен, — заивили неизвестные.

Источники отметили, что Пентагон и другие госагентства были проинформированы о инциденте.

Сегодня в 20:00 по киевскому времени Конгресс США должен утвердить победу Джо Байдена на выборах президента США.

Напомним, коллегия выборщиков 15 декабря 2020 года подтвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.